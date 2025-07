MST en ZGT verwerken inwonersadviezen in toekomstplannen

In aanloop naar een mogelijke fusie, hebben MST en ZGT inwoners om input gevraagd. Een deel van de adviezen – waarin noaberschap centraal staat – zijn verwerkt in een gezamenlijk contourendocument.

Door de vergrijzing, personeelsschaarste en stijgende zorgvraag neemt de druk op de Twentse ziekenhuizen toe. Daarom meldden MST en ZGT afgelopen jaar nauwer te gaan samenwerken, met een mogelijke fusie tot gevolg.

Gezamenlijke locatie

In mei deelden de ziekenhuizen hun onderzoek naar een gezamenlijk ziekenhuis dat de hele regio bedient. De realisatie daarvan kan echter pas over 20 tot 30 jaar gerealiseerd worden en heeft grote consequenties.

De huidige vraagstukken vragen echter nu actie. Daarom lanceerden MST en ZGT een participatief traject met inwoners, gemeenten, zorg- en netwerkpartners en zorgverleners. 75 inwoners deelden hun visie tijdens dialoogsessies. Ook vond er met met 1.100 deelnemers een digitale dialoog plaats en werden er gesprekken gevoerd met de zachte stemmen: dakloze mensen, kwetsbare ouderen, mensen met een migratieachtergrond, beperking of taalachterstand. De centrale vraag daarin is hoe MST en ZGT toekomstbestendige ziekenhuiszorg levert die past bij het leven van mensen en een prettige werkplek is.

Noaberschap als basis

Afgelopen week overhandigden de inwoners hun adviezen aan de ziekenhuizen, Menzis, Twente Beter en Twentse Koers. “We hebben een beweging gestart die ons helpt duurzame keuzes te maken op basis van wat inwoners belangrijk vinden”, aldus MST-bestuursvoorzitter Jan den Boon. “De ideeën van patiënten en anderen helpen ons om beter te begrijpen wat zij nodig hebben voor hun gezondheid en ziekenhuiszorg en zijn onmisbaar bij het maken van verantwoorde keuzes”, vertelt ZGT-bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem.

Inwoners geven acht doelen en adviezen mee voor de hele Twentse zorg. Noaberschap en samenwerking tussen zorgprofessionals, patiënten en naasten dienen daarbij als fundament. Zo pleiten de inwoners voor duidelijke en begrijpelijke communicatie, het gebruik van één duidelijk medisch dossier en een verbeterde samenwerking binnen, tussen en buiten de ziekenhuizen. Ook adviseren de inwoners om de bereikbaarheid te verbeteren, onnodig reizen te voorkomen en de spoedzorg en verloskunde beschikbaar te houden.

Samenwerkingsplan

Een deel van de adviezen is inmiddels verwerkt in het gezamenlijk contourendocument van MST en ZGT, dat in mei werd gepresenteerd. De ziekenhuizen werken de komende maanden aan een concreet samenwerkingsplan voor medisch-specialistische zorg in samenhang met regiopartners. In het najaar volgt een vervolgbijeenkomst waarin de opbrengsten verder worden uitgewerkt en gedeeld.