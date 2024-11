Ziekenhuis Groep Twente krijgt diamanten Qualicor-status

De diamanten Qualicor-status betekent dat het ziekenhuis heeft laten zien kwaliteit en veiligheid over de volle breedte te hebben georganiseerd, waarbij de patiënt altijd centraal staat.

Ziekenhuis Groep Twente

Bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem: “Tijdens de audits kregen we verschillende complimenten van de auditteams over onder andere onze patiëntgerichte zorg, de inrichting van het OK-centrum en de jaarlijkse crisisoefeningen rondom de uitbraak van een infectieziekte. Het grootste compliment is dat het auditteam zag dat we binnen ons ziekenhuis samenwerken als één groot team. Een team dat gefocust is op het continu verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van onze zorg. Een geweldige prestatie waar we enorm trots op zijn.”

Drie audits

Ellen Joan van Vliet, CEO Qualicor Europe: “Bij ZGT ligt de nadruk op het borgen en verbeteren van kwaliteit en veiligheid van zorg door het continu evalueren van resultaten. Ons auditteam heeft bevlogen en deskundige medewerkers gesproken, die dagelijks de best mogelijke patiëntgerichte zorg geven. Wij zijn trots dat ZGT als eerste ziekenhuis ons Continu Verbeterprogramma, dat bestaat uit drie audits in vijf jaar, met succes op het allerhoogste niveau heeft doorlopen.”