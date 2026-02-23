Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Ziekenhuis Rivierenland wil taboe over overgang op de werkvloer doorbreken

,

Ziekenhuis Rivierenland organiseert een workshop over de overgang voor medewerkers. Zo wil het ziekenhuis aandacht vragen voor een onderwerp dat veel invloed kan hebben op het dagelijks leven van vrouwen, maar soms in de taboesfeer zit.

Vrouwen bespreken klachten die met de overgang samenhangen niet altijd met hun leidinggevende of de bedrijfsarts, stelt Rivierenland. Dat terwijl een groot deel van de ziekenhuismedewerkers vrouw is en in de leeftijd zit waarin dergelijke klachten kunnen optreden. Veelvoorkomende klachten zijn opvliegers, nachtelijk zweten en slaapproblemen. Ook stemmingsklachten, concentratieproblemen, gewrichtspijn, vaginale droogheid en urineverlies kunnen voorkomen.

Herkenning en erkenning

“De overgang kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt en functioneert, thuis én op het werk”, zegt gynaecoloog Margot Koeneman. “Herkenning en erkenning zijn belangrijk. Soms is ook ondersteuning nodig. Dat helpt om collega’s duurzaam inzetbaar te houden.”

Workshop

Om dat te stimuleren en medewerkers van informatie te voorzien, biedt het ziekenhuis medewerkers een workshop aan. Daarin komen diverse zorgprofessionals aan het woord, zoals een gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut, overgangsconsulente en voedingsdeskundige. Het is de bedoeling dat medewerkers leren wat zij zelf kunnen doen en wanneer het verstandig is om contact op te nemen met de huisarts of een andere zorgverlener.

Leefstijl

Daarnaast is er aandacht voor leefstijl. Aanpassingen in voeding, beweging, ontspanning en slaap kunnen somsl verlichting geven. Als dat niet voldoende helpt, kan behandeling met hormonen of andere medicatie een optie zijn.

Volgens Koeneman komt er steeds meer aandacht voor de overgang, maar blijft openheid belangrijk. “Als een werkgever dit onderwerp bespreekbaar maakt, voelen vrouwen zich gezien. Dat verlaagt de drempel om erover te praten. Dat kan echt verschil maken.”

Leer meer over het verbeteren van de zorg voor vrouwen met de overgang tijdens het congres de Overgang op vrijdag 8 mei

Reageer op dit artikel
Meer over:Volksgezondheid

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

23 feb 2026 Ziekenhuis Rivierenland wil taboe over overgang op de werkvloer doorbreken
23 feb 2026 Nieuwe zorgministers willen sector spreken voordat ze besluiten nemen
23 feb 2026 Voormalig secretaris-generaal VWS Marcelis Boereboom overleden
21 feb 2026 Alarmknop voor thuishulp
17 feb 2026 Levensreddende AED hangt vaker in rijke buurt

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties