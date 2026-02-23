Ziekenhuis Rivierenland wil taboe over overgang op de werkvloer doorbreken

Ziekenhuis Rivierenland organiseert een workshop over de overgang voor medewerkers. Zo wil het ziekenhuis aandacht vragen voor een onderwerp dat veel invloed kan hebben op het dagelijks leven van vrouwen, maar soms in de taboesfeer zit.

Vrouwen bespreken klachten die met de overgang samenhangen niet altijd met hun leidinggevende of de bedrijfsarts, stelt Rivierenland. Dat terwijl een groot deel van de ziekenhuismedewerkers vrouw is en in de leeftijd zit waarin dergelijke klachten kunnen optreden. Veelvoorkomende klachten zijn opvliegers, nachtelijk zweten en slaapproblemen. Ook stemmingsklachten, concentratieproblemen, gewrichtspijn, vaginale droogheid en urineverlies kunnen voorkomen.

Herkenning en erkenning

“De overgang kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt en functioneert, thuis én op het werk”, zegt gynaecoloog Margot Koeneman. “Herkenning en erkenning zijn belangrijk. Soms is ook ondersteuning nodig. Dat helpt om collega’s duurzaam inzetbaar te houden.”

Workshop

Om dat te stimuleren en medewerkers van informatie te voorzien, biedt het ziekenhuis medewerkers een workshop aan. Daarin komen diverse zorgprofessionals aan het woord, zoals een gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut, overgangsconsulente en voedingsdeskundige. Het is de bedoeling dat medewerkers leren wat zij zelf kunnen doen en wanneer het verstandig is om contact op te nemen met de huisarts of een andere zorgverlener.

Leefstijl

Daarnaast is er aandacht voor leefstijl. Aanpassingen in voeding, beweging, ontspanning en slaap kunnen somsl verlichting geven. Als dat niet voldoende helpt, kan behandeling met hormonen of andere medicatie een optie zijn.

Volgens Koeneman komt er steeds meer aandacht voor de overgang, maar blijft openheid belangrijk. “Als een werkgever dit onderwerp bespreekbaar maakt, voelen vrouwen zich gezien. Dat verlaagt de drempel om erover te praten. Dat kan echt verschil maken.”

Leer meer over het verbeteren van de zorg voor vrouwen met de overgang tijdens het congres de Overgang op vrijdag 8 mei