Ziekenhuis St. Antonius zet AI-gedreven opnamevoorspeller in op SEH

Lange wachttijden op de SEH zijn vervelend voor de patiënt en verhogen de werkdruk van het personeel, is de ervaring van St. Antonius. Om de doorstroom te bevorderen, ontwikkelde het ziekenhuis een opnamevoorspeller. Artificial intelligence (AI) voorspelt op basis van gegevens als leeftijd, bloedwaarden, hartslag en de hoofdklacht of de patiënt opgenomen moet worden of ontslagen kan worden. Dat gebeurt elke vijf minuten opnieuw op basis van de laatste gegevens.

Sneller juiste beslissing

De toepassing helpt SEH-artsen, assistenten en verpleegkundigen om sneller de juiste beslissing te maken. De behandelend arts blijft verantwoordelijk en neemt de uiteindelijke beslissing, benadrukt het ziekenhuis. Ook kan het systeem tijdig voorbereidingen treffen als een opname waarschijnlijk is, door de ontvangende afdeling een seintje te geven dat ze een patiënt kunnen verwachten.

Bed regelen

“Zodra het algoritme vermoedt dat een patiënt moet worden opgenomen, kan de spoed-coördinator alvast beginnen met het regelen van een bed en de ontvangende afdeling kan alle voorbereidingen treffen”, legt SEH-arts Marleen Vreeburg uit. “Dit gebeurt terwijl we op de SEH nog bezig zijn met onderzoeken of wachten op de laatste uitslagen. Hierdoor hoeft de patiënt minder lang op de SEH te wachten en hebben we meer tijd voor de patiënt omdat het algoritme al veel van het regelwerk voor ons heeft voorbereid. Ook is er sneller weer een bed beschikbaar voor een volgende patiënt.”

Testen

Het project is maandag 2 september van start gegaan. De komende periode gaat St. Antonius het systeem de ene maand wel en de andere maand niet gebruiken. Dat moet inzichtelijk maken welke meerwaarde de opnamevoorspeller precies heeft.