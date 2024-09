Bestuurder laat tegenstanders nieuwbouw huidige ziekenhuis zien

Dit jaar moet de start van de bouw van het nieuwe ziekenhuis beginnen bij de A18. Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water heeft bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Afgelopen week had het ziekenhuis voor de tweede keer last van wateroverlast. De nieuwbouw is volgens Van Dijk absoluut geen overbodige luxe.

Echt noodzakelijk

In het AD zegt Van Dijk optimistisch te zijn over een snelle start van de nieuwbouw vanwege de rondleiding. “Ze hebben gezien dat een verhuizing echt noodzakelijk is. Natuurlijk willen we rekening houden met de natuur, ik houd ook van de natuur, maar dit is een ziekenhuis voor 200.000 à 300.000 mensen in de directe omgeving. Soms moet je andere keuzes maken en dat voelen zij nu ook wel, denk ik. Hoop ik. Ik ben ook een heel optimistisch mens. Dit jaar gaat gewoon die spade de grond in.”

Het nieuwe ziekenhuis zou over 2,5 jaar klaar moeten zijn.