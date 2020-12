Ziekenhuizen en ZN zijn akkoord over coronakosten 2021

NVZ, NFU en ZN hebben een akkoord over de compensatie van coronakosten in 2021. De contracten voor 2020 lopen door in 2021 en het budgettair kader zorg mag geen belemmering zijn voor inhaalzorg.

Het akkoord voor 2021 valt uiteen in drie delen. Ten eerste geldt voor de zorginkoop dat de contracten van 2020 ‘doorrollen’ naar 2021. In de tweede plaats zijn er afspraken gemaakt over meerkosten door covid, productie-uitval en de kosten voor de opschaling van IC-bedden. En ten derde geldt ook in 2021 een hardheidsclausule als ziekenhuizen desondanks door covid in de rode cijfers belanden.

Zorginkoop 2021

In het nieuwe akkoord 2021 zijn dus geen aanneemsommen zoals voor 2020 afgesproken. De afspraak is dat de contracten van 2020 doorgaan naar 2021. Ziekenhuizen en verzekeraars hoeven dus niet opnieuw te onderhandelen. Ze kunnen al hun energie richten op de covidzorg en het zoveel als mogelijk door laten gaan van de reguliere zorg. Er zijn landelijke indexatiecijfers afgesproken voor prijzen en zorgvolumes in 2021.

Coronakosten

Ziekenhuizen krijgen een generieke vergoeding voor de covid-meerkosten, zoals de kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Ze ontvangen een beschikbaarheidsvergoeding voor de opschaling naar 1.150 IC-bedden. Ook maken ziekenhuizen en verzekeraars onderling nieuwe afspraken over dbc-tarieven voor covidzorg, die recht doen aan de zwaardere zorg. Voor de gederfde inkomsten voor parkeren en horeca is in 2021 geen compensatie.

Ruimte voor inhaalzorg

Een belangrijk discussiepunt vormde het afgelopen najaar de inhaalzorg. Ziekenhuizen zeiden in oktober dat ze daarvoor zeker 600 miljoen euro extra nodig hebben. Maar minister voor Medische Zorg Tamara van Ark wil dat niet op voorhand toezeggen. Met de zegen van de minister zijn nu afspraken gemaakt voor de inhaalzorg in 2021. Ziekenhuizen moeten eerst een plan over de inhaalzorg 2021 bespreken met zorgverzekeraars. Er is afgesproken dat het budgettair kader zorg (BKZ) daarbij geen belemmering mag zijn. De bedoeling is dat ze binnen de afspraken van het BKZ blijven, maar als ze daar overheen gaan, zal VWS niet het macrobeheersinstrument inzetten.

Compensatie omzetderving

De afspraken voorzien ook in een ‘slechtweerscenario’ voor als het volgend jaar tegenzit. Het vangnet van 2020 geldt ook in 2021. Als ziekenhuizen ondanks het vangnet in de rode cijfers belanden, kunnen ze een beroep doen op de zogeheten hardheidsclausule.

BKZ en cao

Het akkoord gaat alleen over de financiële knelpunten die het gevolg zijn van de coronacrisis. Er zijn geen afspraken gemaakt over het BKZ dat ziekenhuizen voor 2021 te krap vinden. Daarnaast willen ziekenhuizen extra geld voor hogere lonen. De cao-onderhandelingen zijn net van start gegaan. Die onderwerpen zullen een rol spelen in de verkiezingen. Een volgend kabinet zal daar dan een knoop over moeten doorhakken.

