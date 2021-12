Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken nieuwe financiële afspraken coronasteun

De NVZ, NFU en ZN zijn een nieuwe steunregeling overeengekomen voor de coronazorg die ziekenhuizen volgend jaar verlenen. De financiële afspraken moeten de onzekerheid bij ziekenhuizen weghalen en als basis dienen voor de individuele afspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen over de zorg in 2022.

In eerste instantie zouden ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor 2022 weer terugvallen op individuele afspraken. Maar met de opmars van de Omikron-variant werden ook de financiële risico’s voor ziekenhuizen steeds groter. Meerdere ziekenhuizen lieten de afgelopen weken duidelijk weten geen afspraken te kunnen maken als er geen extra voorzieningen zouden zijn voor de coronazorg.

Individuele afspraken

Nu de onzekerheid over de financiële gevolgen van corona is weggenomen, kunnen ziekenhuizen en zorgverzekeraars de individuele afspraken over de zorg in 2022 afronden. De gezamenlijke afspraken maken het mogelijk coronapatiënten landelijk en regionaal te spreiden en uitgestelde zorg te verlenen wanneer dat weer kan.

Lange termijn

NVZ-voorzitter Ad Melkert liet in een persbericht weten tevreden te zijn met deze covid-vangnetregeling. Op korte termijn biedt dat ziekenhuizen lucht. Maar hij heeft ook zorgen: “Ik zie tegelijkertijd dat ziekenhuizen onder grote financiële druk blijven staan. In het regeerakkoord ontbreekt een investeringsagenda voor de zorg. Die is broodnodig om de zorg sterker uit de coronacrisis te laten komen en voor te bereiden op de toekomst. Denk aan investeringen in zorgprofessionals, verduurzaming van de sector en de innovatieagenda. Bij de uitwerking van het regeerakkoord moet hier absoluut meer aandacht voor komen.”

Kleinere ziekenhuizen

Voor kleinere ziekenhuizen zijn maatregelen genomen om de financiële druk van de pandemie iets extra te verlichten. In een interview met Zorgvisie vertellen Georgette Fijneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis, en Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ, over de nieuwe steunregeling.