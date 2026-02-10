Ziekenhuizen Kennemerland richten eigen laboratorium op

Het Streeklab Haarlem, het Spaarne Gasthuis en het Rode Kruis Ziekenhuis hebben op 6 februari 2026 een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend.

Hiermee bundelen zij hun laboratoriumactiviteiten voor klinische chemie en medische microbiologie in de onafhankelijke stichting Regiolab. Het lab gaat diagnostiek verrichten voor zowel eerste- als tweedelijnszorg.

Regiolab

Regiolab verenigt de huidige dienstverlening en wordt in fasen ingevoerd. De bestaande Stichting Streeklab Haarlem, die nu al de medische microbiologie verzorgt voor het Spaarne Gasthuis en het Rode Kruis Ziekenhuis, vormt de basis van Regiolab. In de loop van 2026 draagt Het Rode Kruis Ziekenhuis haar klinisch chemisch laboratorium over aan Regiolab (onder voorbehoud van goedkeuring door Nza, WFz en CSZ). Vervolgens schaalt Regiolab de productiecapaciteit voor klinische chemie op en neemt ook de klinisch chemische productie van het Spaarne Gasthuis over. Hiermee bedient Regiolab beide ziekenhuizen integraal voor zowel de medische microbiologie als de klinische chemie.

Regionale groei

Het Spaarne Gasthuis en het Rode Kruis Ziekenhuis verbinden zich voor de lange termijn aan Regiolab. Door de schaalvergroting groeit Regiolab uit tot een belangrijke werkgever en beeldbepalend laboratorium in Noord-Holland. Op de langere termijn wil de stichting groeien binnen en buiten de regio.

Samenwerking

De besturen van Regiolab, het Spaarne Gasthuis en het Rode Kruis Ziekenhuis zien deze unieke stap als een logische volgende stap in de bestaande samenwerking. De gerealiseerde schaalgrootte legt de basis voor een toekomstbestendige organisatie