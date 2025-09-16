Ziekenhuizen Oost-Nederland starten proef om wachttijden te verkorten

Medisch Spectrum Twente (MST), ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) en de streekziekenhuizen Saxenburgh en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix werken samen om de wachttijden te verkorten bij een aantal veelvoorkomende operaties. Het gaat om galblaas-, liesbreuk- en navelbreukoperaties.

De vier ziekenhuizen delen hun operatiekamers en vullen lege plekken op met patiënten uit de regio die daarvoor openstaan. Patiënten krijgen deze mogelijkheid aangeboden en kunnen zelf kiezen of ze hiervan gebruikmaken. Zo ontstaat een regionaal capaciteitscentrum: een samenwerkingsverband waarin patiënten geopereerd worden in het ziekenhuis met de kortste wachttijd.

Voor huisartsen verandert er niets. Zij blijven hun patiënten gewoon verwijzen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Als een patiënt akkoord gaat, wordt deze geopereerd in een ander ziekenhuis in de regio. Patiënten hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen. De ziekenhuizen zorgen voor de overdracht van medische gegevens.

Het doel van deze proef is om de gemiddelde wachttijd voor deze drie operaties terug te brengen tot maximaal 49 dagen, in lijn met de landelijke streefnorm.