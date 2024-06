Ziekenhuizen waarschuwen patiënten voor liesbreukmat Rebound HRD

De IGJ heeft de Nederlandse ziekenhuizen en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde geïnformeerd over de mogelijke klachten door de gebroken nitinolring van de liesbreukmat Rebound HRD.

Failliet

De liesbreukmat Rebound HRD was op de markt tussen 2014 en 2018. In 2018 heeft de fabrikant een veiligheidswaarschuwing over deze liesbreukmat gestuurd naar ziekenhuizen en de IGJ. Deze ging over de kans op het breken van de metalen (nitinol-)ring in de mat. Sinds deze veiligheidswaarschuwing heeft de Rebound HRD niet meer de juiste certificering en mag niet meer worden verkocht. De fabrikant, ARB Medical, is inmiddels failliet.

Het liesbreukbatje Rebound HRD® werd in de periode 2014 – 2018 ruim 3200 keer verkocht aan Nederlandse ziekenhuizen. In Nederland worden per jaar 27 tot 30 duizend liesbreukmatjes geplaatst.

Darmperforatie

Volgens Patiëntenfederatie Nederland kreeg een patiënt een darmperforatie door het breken van de metalen ring in het implantaat. Omdat deze implantaten lang in het lichaam verblijven, schat het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten de kans hoog in dat op termijn meer Rebound HRD® kunnen breken.

Patiëntenfederatie Nederland is geschrokken van deze berichtgeving en roept patiënten die hier zorgen over hebben op contact op te nemen met hun huisarts of specialist.