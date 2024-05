Ziekenhuizen willen bezuiniging van tafel en meer loonruimte

Ziekenhuizen dringen er bij de formerende partijen op aan een voorgenomen bezuiniging voor de zorgarbeidsmarkt te schrappen én geld uit te trekken om de middeninkomens in de sector te verhogen.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn die maatregelen nodig om professionals te behouden voor de sector. “Zorgprofessionals staan elke dag weer klaar voor ons allemaal. Zij verdienen onze aandacht en steun”, reageert voorzitter Ad Melkert.

Investeren in personeel

De ziekenhuizen en andere instellingen uit de achterban van de NVZ vinden het positief dat de zorg een van de hoofdthema’s is in het hoofdlijnenakkoord. Ze pleiten voor meer ruimte om te investeren in personeel, duurzame veranderingen door te voeren en “mee te groeien met de zorgvraag van patiënten”.

Duurzaam transformeren

Vooral op financieel terrein zien ze zorgelijke punten in de plannen van de vier formerende partijen. Die willen de kostenstijgingen beheersen, maar ziekenhuizen wijzen op allerlei factoren die de vraag naar zorg juist doen stijgen. Zo gaat de vergrijzing door, kan de voorgenomen halvering van het eigen risico leiden tot een hogere vraag en heeft de sector geld nodig om te investeren in duurzaamheid. “Ziekenhuizen staan financieel al onder zware druk en investeringen zijn cruciaal om de ziekenhuiszorg duurzaam te kunnen transformeren”, stelt de NVZ.

De vereniging vindt dat een bezuiniging op het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn van tafel moet. Dat programma draait onder meer om het behoud van zorgmedewerkers door het werkplezier te vergroten en werkgeverschap te verbeteren. Ook “innovatieve werkvormen” zijn onderdeel van dit programma. (ANP)