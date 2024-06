Ziekteverzuim kostte Nederlandse economie vorig jaar 23,3 miljard

Ziekteverzuim kostte de Nederlandse economie vorig jaar 23,3 miljard euro, meldt Nationale-Nederlanden (NN) in een nieuw rapport. Dat is bijna 2 miljard minder dan in 2022.

Lichte daling

Het ziekteverzuim is in 2023 iets gedaald tot 5,3 procent, becijferen de verzekeraar, het Centraal Bureau voor de Statistiek, uitkeringsinstantie UWV en onderzoeksinstituut TNO. In 2022 bereikte het ziekteverzuim nog een recordhoogte. Werknemers waren in 2023 gemiddeld iets minder lang ziek, na een jarenlange stijging van de verzuimduur. NN becijfert dat werknemers gemiddeld iets meer dan acht werkdagen ziek waren, bijna een werkdag minder dan in 2022.

Mentale klachten

De verzekeraar meldt dat het aandeel verzuim door mentale klachten blijft groeien. Vorig jaar kwam het uit op 8,3 procent, vergeleken met 7,6 procent in 2022.

Jonge werknemers tussen 25 en 35 jaar melden zich vaker langdurig ziek dan een jaar eerder. NN noemt de stijging “zorgwekkend”. Ruim een kwart van de langdurig zieke jongeren heeft last van burn-outklachten, zegt Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij NN. Zij ervaren volgens hem stress door prestatiedruk, sociale druk, financiële onzekerheid en mantelzorg. Dit heeft geleid tot flink meer aanvragen voor WIA-uitkeringen door mensen die door ziekte minder kunnen werken, stelt Schings. Het aantal mensen dat zo’n uitkering aanvroeg, steeg in 2023 met 11.000 naar ruim 84.000.

Welzijn

Op het werk praten over mentale klachten kan helpen, zegt Schings. “Juist door de dialoog aan te gaan en een preventiebeleid te implementeren, kunnen werkgevers bijdragen aan het welzijn van alle werknemers. Dit zal niet alleen de gezondheid en het geluk van werknemers verbeteren, maar leidt ook tot significante kostenbesparingen op de lange termijn.” (anp)