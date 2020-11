Ziekteverzuim ouderenzorg stijgt naar 10 procent

Het ziekteverzuim in de verpleging, verzorging en thuiszorg is als gevolg van de opgelaaide corona-epidemie landelijk gestegen tot gemiddeld van 10 procent. Dat stelt ActiZ in een brief aan de Tweede Kamer.

“De zorgverlening staat hierdoor onder druk”, zegt ActiZ-bestuurslid Conny Helder. “De zorg voor ouderen en chronisch zieken moet altijd doorgaan. De ouderenzorg is alleen geholpen als het aantal besmettingen gaat dalen.”

Extra handen

Om in te spelen op het tekort nam ActiZ -samen met partijen als RegioPlus- al in maart het initiatief voor extra handen voor de zorg. Via het platform www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen mensen met en zonder een achtergrond in de zorg aan het werk bij een zorginstelling in de regio. Mensen zonder zorgachtergrond krijgen een online training via de Nationale Zorgklas, een ander initiatief van ActiZ. Vervolgens kunnen zij met hun talenten zorgprofessionals ontlasten.

Oproep

“Afgelopen vrijdag is er opnieuw een oproep gedaan, dit leverde in één weekend ruim 4600 aanmeldingen op van mensen zonder zorgachtergrond en ruim 1000 mensen met een zorgachtergrond”, aldus Helder. “Hartverwarmend, maar nog lang niet voldoende.”

Kwetsbaar

Oplossingen als deze laten wat ActiZ betreft onverlet dat de coronacrisis de fundamentele kwetsbaarheid van de zorg voor ouderen aan het licht brengt. Nu de samenleving verder vergrijst zijn er in de komende twintig jaar meer ouderen en hulpbehoevenden. Tegelijk neemt het aantal mantelzorgers af en is het aantal mensen dat in de zorg kan werken beperkt. ActiZ vraagt aandacht voor dit maatschappelijk vraagstuk.