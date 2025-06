ZiN: Aantal dure kankermedicijnen niet langer vergoed

Zorginstituut Nederland concludeert dat een aantal dure medicijnen tegen kanker niet langer vergoed kunnen worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat hierbij om PARP-remmers. Het is de eerste keer dat een groep kankermedicijnen voor een deel het basispakket uitstroomt na herbeoordeling door het Zorginstituut.

De medicijnen leiden niet bij alle patiëntengroepen tot een langere overleving. Uitzondering zijn patiënten met een bepaalde genmutatie bij sommige kankervormen. In 2023 hebben 944 patiënten een behandeling gehad met een PARP-remmer.

Gebruik halveert

PARP-remmers zijn medicijnen tegen kanker die kunnen voorkomen dat beschadigde tumorcellen zichzelf repareren, waardoor die tumorcellen dood gaan. Maar nieuwe onderzoeksresultaten tonen niet aan dat behandeling met de medicijnen voor alle patiënten leidt tot een langere overleving.

In een herbeoordeling concludeert het Zorginstituut dat PARP-remmers alleen vergoed kunnen blijven voor patiënten bij wie de meerwaarde is aangetoond. De verwachting is dat het aantal patiënten dat een PARP-remmer kan blijven gebruiken ongeveer halveert.

Herbeoordeling dure medicijnen

De herbeoordeling van de PARP-remmers volgt uit het Integraal Zorgakkoord. Daarin is afgesproken dat dure medicijnen na opname in het basispakket periodiek een herbeoordeling krijgen. Het Zorginstituut heeft gekozen om de PARP-remmers als eerste herbeoordeling op te pakken.

De samenleving heeft in 2023 ruim 30 miljoen euro uitgegeven aan de vergoeding van deze medicijnen. De medicijnen zijn vergoed uit het basispakket, terwijl de overlevingswinst ervan voor patiënten niet zeker was. Nu er nieuwe onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd hebben zorgverzekeraars en behandelaren twijfel over de meerwaarde van de medicijnen bij sommige patiëntengroepen.

Het Zorginstituut gaat samen met zorgpartijen onderzoeken of er meer medicijnen uit het basispakket opnieuw beoordeeld gaan worden.

Behandeling afronden

Zorgverzekeraars Nederland heeft een overgangsregeling voor de patiënten bij wie de vergoeding van een PARP-remmer stopt. Patiënten die al in behandeling zijn met een PARP-remmer, kunnen die behandeling afronden. Voor hen blijft dit vergoede zorg. Patiënten zullen samen met hun behandelaar bespreken of de behandeling voor hen goed genoeg werkt om deze voort te zetten binnen deze overgangsregeling.

Voor patiënten die nog niet gestart zijn met een behandeling, komt deze behandelmogelijkheid te vervallen en daarmee ook de vergoeding ervan.