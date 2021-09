Zin in Zorg wil inzicht in overwerken jonge dokter

Zin in Zorg roept jonge dokters op te melden hoeveel ze overwerken en aan te geven hoe hun werkweek er precies uitziet. Dokters kunnen zich aanmelden voor 3 oktober en van 4 tot en met 10 oktober hun werktijden en -taken te registreren via een webformulier . De resultaten van het onderzoek worden eind november bekendgemaakt.

Zin in Zorg wil hiermee de werkdruk in kaart brengen vanwege de problemen waar sommige jonge specialisten mee kampen. Een op de zeven a(n)ios kampt momenteel met burn-outklachten. Ook blijkt uit onderzoek van De Jonge Specialist dat een kwart van de a(n)ios overweegt te stoppen met de opleiding of denkt er zelfs over om te stoppen.

Positieve manier

De organisatie, in 2019 gestart, wil jonge artsen op een positieve manier laten zien dat het ook anders kan. Op dit moment zijn er vier landelijke teams van ieder tien jonge artsen en één team in het Franciscus Gasthuis & Vlietland aan de slag met verbeterideeën en -acties.