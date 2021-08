ZKN wil snel af van Hoofdlijnenakkoord

De zelfstandige klinieken willen geen nieuw Hoofdlijnenakkoord (HLA) meer voor de medisch-specialistische zorg. Ook willen ze het huidige HLA het liefst vervangen voor een akkoord dat alleen is gericht op de planbare zorg. In een brief aan informateur Mariëtte Hamer en de Tweede Kamer schrijft ZKN dat de “budgetfixatie de optimale inzet van de zorgcapaciteit belemmert en leidt tot langere wachtlijsten”.

ZKN wil op korte termijn een meerjarenafspraak tussen de partijen in de medisch-specialistische zorg die is beperkt tot de planbare (electieve) zorg. Dat betekent dat – anders dan het huidige HLA – de acute zorg apart geregeld wordt, evenals de zorg die te maken heeft met preventie, Wmo en langdurige zorg. “Met zo’n akkoord kunnen we snel de slag maken van arrangementen voor de inhaalzorg naar structurele afspraken voor deze grote groep patiënten in de komende kabinetsperiode”, aldus een woordvoerder van ZKN.

Geen budgetplafond

ZKN wil zich in dat nieuwe akkoord liever nog niet vastleggen op een maximumgroei per jaar: “In het belang van de zorg, patiënten en de wachtlijsten”, aldus de woordvoerder. Volgens de organisatie hebben de kosten van de covidzorg het HLA – dat nog anderhalf jaar loopt – feitelijk al opengebroken.

Als de inhaalzorg de wensen van de patiënten zou volgen, dreigen zorgverzekeraars over hun budgetten heen te gaan als gevolg van de overkoepelende financiële afspraken met de ziekenhuizen. “Maar gelukkig lijken de verzekeraars in de coronaperiode een zekere buffer te hebben opgebouwd”, stelt ZKN. De nieuwe afspraak, met de naam ‘Passende Planbare Zorg’, moet gelden voor de komende regeerperiode. Het zou op 1 januari aanstaande moeten ingaan.

Het grote euvel van het huidige HLA, schrijft ZKN in de brief, is dat de verplaatsing van de planbare zorg naar een “doelmatiger en patiëntgerichter omgeving” moeizaam van de grond komt. De vereniging haalt een recent rapport aan van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), die op dit punt tot dezelfde conclusie komt. De klinieken vinden dat in het HLA de belangen van de patiënt (met name wachtlijsten) nauwelijks aan bod komen.

Financiële ontvlechting

Een eigen akkoord voor de planbare zorg zou “de financiële ontvlechting bewerkstelligen van de zorgsoorten binnen de msz” en die zorg “minder afhankelijk maken” van andere msz-uitgaven. In het akkoord moet de focus liggen op het “daadwerkelijk organiseren” van zorg rond de patiënt en het transparant maken van de “werkelijke tarieven van de verrichtingen”. Goede prestaties en patiënttevredenheid moeten leiden tot meer financiële ruimte in de contractering.

Korte termijn

ZKN bepleit op korte termijn het gesprek te beginnen over een akkoord voor planbare zorg: “We menen dat juist de planbare zorg zich erg goed leent voor afspraken die de nadelen en de zorginhoudelijke omissies van de huidige HLA’s kunnen ondervangen.” De klinieken willen in dat akkoord vooral “zorginhoudelijke doelen, financiële doelen en anderssoortige prikkels” vastleggen.