Zorgpartijen vinden het te vroeg voor andere opzet HLA

De ZKN pleitte maandag voor het openbreken van het huidige Hoofdlijnenakkoord. Daarvoor in de plaats zou een aparte overeenkomst moeten komen voor de planbare zorg. In een brief aan informateur Mariëtte Hamer en de Tweede Kamer schrijft ZKN dat de ‘budgetfixatie de optimale inzet van de zorgcapaciteit belemmert en leidt tot langere wachtlijsten’.

ZKN krijgt wel steun van de Patiëntenfederatie Nederland, zegt directeur Dianda Veldman in Zorgvisie, voor een ander type HLA na het aflopen van het huidige akkoord eind 2022. Ze ziet voordelen in het idee van de zelfstandige klinieken voor aparte afspraken in een nieuw HLA voor de diverse zorgtrajecten, zoals een apart akkoord voor de planbare zorg. Overigens wil ze ook dat er een einde komt aan de financiële plafonds waarmee de klinieken worden geconfronteerd. Ze vindt dat zorgverzekeraars hen ‘afknijpen’.

VWS

Het ministerie van VWS laat weten dat een onafhankelijke partij de HLA’s in de curatieve zorg nu evalueert. Bij dit onderzoek zijn de ziekenhuizen, de zorgverzekeraars, de patiënten en zelfstandige klinieken en de artsen betrokken. “De evaluatie gaat in op de vraag in welke vorm eventueel toekomstige akkoorden gesloten moeten worden”, aldus een woordvoerder van VWS. De resultaten worden eind dit jaar gedeeld met de Tweede Kamer.

NFU

De NFU heeft nog geen standpunt over het HLA. “De NFU en de umc’s beraden zich momenteel op hoe de umc’s de medisch-specialistische zorg in de nabije toekomst zouden willen inrichten en hoe de taken en speerpunten van de umc’s daarin het beste geborgd kunnen worden”, aldus een woordvoerder van de federatie van umc’s: “Wel staan we in principe positief tegenover het concept van een HLA. De umc’s zien dat het nodig is om de kosten van de zorg te beheersen en zien dat dit instrument daarbij succesvol is geweest.”

FMS en NVZ

De FMS zegt pas volgend jaar terug te kijken op het huidige HLA. De NVZ zegt “geen reden te zien om op dit moment af te wijken” van het huidige HLA.