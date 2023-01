ZN: levering medicijnen niet in gevaar door faillissement InnoGenerics 

InnoGenerics is een grote speler in Nederland en maakt onder meer medicijnen tegen jicht, depressie, hart- en vaatziekten, epilepsie, en suikerziekte. Medio december schreef minister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer dat er mogelijk een tekort zou kunnen ontstaan van enkele medicijnen binnen enkele maanden door het faillissement.

Inkoopbeleid

Maar voor zover nu bekend worden patiënten hier niet door geraakt, aldus ZN “We streven er met ons inkoopbeleid naar dat er voldoende medicijnen beschikbaar zijn voor verstrekking via apotheken, zowel in ziekenhuizen als in reguliere apotheken”, schrijft de branchevereniging. “We zoeken daarbij steeds naar een optimale combinatie van toegankelijkheid, kwaliteit, betaalbaarheid en leveringsbetrouwbaarheid en duurzaamheid van medicijnen.”

Financiële steun

Financiële steun om de fabrikant overeind te houden zou niet hebben bijgedragen aan verantwoord en duurzaam inkoopbeleid dat voldoet aan eerder genoemde voorwaarden, aldus ZN. Ook benadrukt dat de branchevereniging dat steeds vaker Europese medicijnen worden ingekocht. Momenteel wordt er door grootste gecontracteerde fabrikanten gemiddeld tussen de 55 procent en 80 procent in Europa geproduceerd.