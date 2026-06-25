ZN stelt voor om premieopslag bij betalingsachterstand af te schaffen

Voor mensen met een laag inkomen die langdurig hun zorgpremie niet kunnen betalen, moet de zogenoemde premieopslag worden verlaagd van tien procent naar nul procent. Met dat voorstel komt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vandaag.

ZN doet het voorstel in navolging van het CAK en wil hierover in gesprek met de Consumentenbond. Om voor verzekerden met een laag inkomen het extra percentage op de premie voor mensen met een langdurige betalingsachterstand terug te brengen van tien naar nul procent, is een aanpassing in de Zorgverzekeringswet nodig.

Petra Wormser, algemeen directeur Zorgverzekeraars Nederland: “Steeds meer mensen hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. We zien hoe lastig het soms is om de maandelijkse vaste lasten te betalen, zoals de huur, de energienota en de zorgpremie. Zorgverzekeraars hebben veel aandacht voor verzekerden die moeite hebben de zorgpremie te betalen. Hierbij kijken we naar de persoonlijke situatie van mensen en is het zaak er zo vroeg mogelijk bij te zijn.”

Naast dit initiatief verkennen zorgverzekeraars momenteel een duurzame betalingsregeling voor mensen met structurele betalingsproblemen en maatwerkoplossingen als verzekerden in betalingsproblemen komen.