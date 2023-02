ZN: Veel zorgaanbieders leverden offerte later dan gebruikelijk

Dat zorginkoop door zorgverzekeraars voor 2023 traag is verlopen komt ook doordat veel zorgaanbieders de offerte later hebben aangeleverd dan gebruikelijk, schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een bericht over de zorginkoop. ‘Het wreekt zich dat zorgverzekeraars de informatie rond contractering tijdig bekend moeten maken, maar dat die eis er voor zorgaanbieders niet is.’

Zorgaanbieders leveren normaal gesproken de offerte begin september aan bij de zorgverzekeraar. Eerder vertelden zorgbestuurders al dat de offertes later zijn verstuurd door de vertraagde gesprekken over het Integraal Zorgakkoord (IZA). Ook onder meer de extra druk van de hogere kosten maakt dat er vertraging ontstond en de uiteindelijke onderhandelingen complexer werden.

Kwart nog te contracteren

Begin februari hadden zorgverzekeraars gemiddeld een kwart van de ziekenhuiszorg gecontracteerd, hoewel sommige verzekeraars met nog een derde van de ziekenhuizen de gesprekken moesten afronden. Alle verzekeraars blijven ervanuit gaan met alle ziekenhuizen een contract te sluiten.

Onduidelijkheid

Onlangs bleek uit een peiling van Radar dat verzekerden soms geen idee meer hebben of de zorg die ze afnemen of van plan zijn om af te nemen nog vergoed wordt. De informatie van zorgverzekeraars wordt niet makkelijk gevonden.

