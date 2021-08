ZN: ziekenhuizen werken driekwart inhaalzorg dit jaar weg

Interessant voor u

ActiZ: vaccineren tegen corona is persoonlijke keuze

Het is een persoonlijke keuze van mensen of ze zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zegt ActiZ. "Een besluit om vaccinatie wel of niet te verplichten is aan de politiek. Daar hebben wij geen standpunt over. Gelukkig kennen we een hoge vaccinatiegraad", aldus een woordvoerder van de branchevereniging.