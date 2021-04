Zo’n 600 coronapatiënten krijgen benodigde zorg thuis

Huiswaarts

Begin deze maand werd al bekendgemaakt dat het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) coronapatiënten die al een eind opgeknapt waren huiswaarts stuurde. Dankzij een set meetapparatuur konden ze hun toestand goed monitoren, zo luidde het.

Telemonitoring

Naar nu blijkt wordt dit ‘telemonitoren’ gedaan door vijftien ziekenhuizen. Het gaat daarbij om patiënten die anders op een verpleegafdeling gelegen hadden, niet op een ic. Volgens NU.nl heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), eerder al gezegd dat in sommige gevallen patiënten met zuurstof, een bloeddrukmeter en een glucosemeter naar huis kunnen. Een aantal keer per dag is er dan contact over hoe het gaat.

De zogeheten telemonitoringpatiënten worden niet meegeteld in de dagelijkse coronacijfers van ziekenhuisopnames. Vrijdag lagen er 1776 op de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. (ANP)