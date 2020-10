Zorg- en onderwijspersoneel moet vaak wachten op coronatest

In een niet gepubliceerde brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die in handen is van het AD, wordt beschreven dat er “een aantal knelpunten zijn bij met name het testen van zorgmedewerkers. Het ministerie ontvangt signalen dat er sprake is van onbedoeld gebruik van de prioriteitsplekken”, zo erkent VWS. “Ook wordt geconstateerd dat bepaalde beroepsgroepen ten onrechte niet in aanmerking komen voor een plek in de prioriteitsteststraten”.

Het ministerie bevestigt de inhoud van de brief, die verstuurd is aan koepelorganisaties en werkgevers. Woordvoerder Axel Dees: “De brief is vooral bedoeld voor werkgevers. Onder het motto: let nou op dat je echt die mensen selecteert bij wie – als ze niet met voorrang getest worden – er klassen naar huis moeten of cruciale zorg in gevaar komt.” (ANP)

Verenso-voorzitter Jacqueline de Groot zei vorige week tegen Zorgvisie: ‘We krijgen uit diverse regio’s signalen dat het te lang duurt. Daarom trekken we nu aan de bel. Het moet voor iedereen goed zijn georganiseerd.’