Zorg en zekerheid vindt nieuwe focus NZa goed

Zorg en Zekerheid vindt het goed dat de NZa de focus heeft verlegd van betaalbaarheid naar toegang tot zorg. Maar het is een gemiste kans dat de NZa niet naar het totaalplaatje kijkt: de toegang tot de gehele zorgsector én naar de aansluiting met het welzijnsdomein.

Dat zegt bestuursvoorzitter Ton van Houten in reactie op het besluit van NZa twee zorgverzekeraars op de vingers te tikken: zij moeten binnen een halfjaar de toegang tot het ziekenhuis en de ggz verbeteren. Van Houten: “Blijf je de verschillende zorgsoorten als afzonderlijke silo’s zien, dan kom je nooit tot impactvolle transformaties. En juist dát is nodig om de doelen uit het IZA te halen.”

Meerjarige afspraken

Ook Zorg en Zekerheid ziet dat de wachtlijsten het langst zijn in het ziekenhuis en de ggz. Van Houten: “Daarom hebben wij met alle ziekenhuizen in onze regio meerjarige afspraken gemaakt. Dat geeft vertrouwen, financiële rust en de ruimte om te innoveren. Zo zet het Spaarne Gasthuis grote stappen met de (poli)kliniek van de toekomst en kiest ervoor zoveel mogelijk operaties in dagbehandeling uit te voeren. Alrijne en LUMC werken samen aan een borstkankercentrum.”

Zorg verplaatsen

“Vanuit die meerjarenafspraak stimuleert Zorg en Zekerheid ziekenhuizen actief om zorg te verplaatsen, in overleg met de huisarts, fysiotherapeut en de wijkzorg”, aldus Van Houten. “Daardoor krijgen verzekerden in onze regio bepaalde behandelingen bij de huisarts of soms zelfs thuis. Verder kent Zorg en Zekerheid geen plafond voor eerstelijnsverblijven. Patiënten die na een ziekenhuisbezoek nog niet naar huis kunnen, hebben zo altijd een plek om verder te herstellen.”

Toegang houden tot zorg

Van Houten: “Als je je blindstaart op de toegang tot ziekenhuiszorg en ggz dan zie je dit soort oplossingen van andere zorgsoorten niet. Oplossingen die de druk op ziekenhuizen en op de ggz kunnen verlichten. Die de zorg toekomstbestendig maken, over de gehele linie, zodat inwoners toegang houden tot zorg.”