Zorg terughoudend over registreren vaccinatiestatus

Zorgorganisaties zien weinig heil in het voornemen van het demissionair kabinet om werkgevers in de zorg de mogelijkheid te geven om de vaccinatiestatus van werknemers te registreren. “Los van het feit dat wij dit wel als degelijk indirecte dwang beschouwen en los van onze grote zorgen wat dit betekent in de praktijk en in praktische zin: het gaat niet helpen om de laatste paar procent werknemers in de zorg te overtuigen”, stelt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.

De branchevereniging voor de ouderenzorg, ActiZ, wil vooral inzicht krijgen in de vaccinatiegraad op groepsniveau. “Het is niet zo dat wij op persoonlijk niveau willen weten wie wel of niet gevaccineerd is. Wij willen dit wel weten op groepsniveau, locatieniveau en afdelingsniveau. Dan kan je daar gericht maatregelen nemen”, zegt een woordvoerder.

AcTiz ziet daar een rol voor de bedrijfsarts weggelegd. “Je zal dus wel op een of andere manier die registratie op orde moeten krijgen zodat de bedrijfsarts ook de beschikking heeft over die informatie. Het gaat ons erom dat we medewerkers en cliënten een veilige zorg kunnen leveren. Alles dat bijdraagt aan meer inzicht in de vaccinatiegraad op locatieniveau is hartstikke welkom.”

Betreurenswaardig

Beroepsorganisatie NU’91 liet eerder weten “onaangenaam verrast” te zijn over het plan. “Dat zijn medische gegevens, en zorgmedewerkers moeten daarin met dezelfde voorwaarden als andere mensen worden behandeld. We vinden het betreurenswaardig dat ze hiertoe overgaan”, zei voorzitter Stella Salden.

Ouderenbond ANBO stelt dat als je registratie van personeel verlangt, je dat ook van de bewoners of de cliënten zou kunnen verlangen. “En wat doe je dan met familie of andere mensen die ergens binnen komen”, vraagt een woordvoerster van de seniorenorganisatie zich af. “Een heel ingewikkelde discussie. Heel sec zou je zeggen: natuurlijk is het goed als het bekend is of zorgpersoneel wel of niet gevaccineerd is, maar in de praktijk heeft dat allerlei ingewikkelde gevolgen. Daarom is ANBO hier terughoudend mee”, aldus de zegsvrouw. (ANP)