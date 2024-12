Zorg Zuid-Limburg wil zzp’ers behouden met regionale flexpool

Vijf grote zorgorganisaties in Zuid-Limburg willen met een regionale flexpool zzp’ers behouden voor de zorg. Ze nemen zorgbemiddelaar Intra Zorg over en vormen deze om tot coöperatie Flex Connect Limburg.

De zorgorganisaties anticiperen zo op de Wet BDA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) die het inzetten van zzp’ers in de zorg vanaf 1 januari 2025 fors wilt beperken. Cicero, Zuyderland, Sevagram, Envida en Meander willen de zzp’ers voor de zorg behouden door hen in staat te stellen flexibel te werken binnen de geldende wet- en regelgeving. Ze nemen daartoe bemiddelaar Intra Zorg over en vormen deze om tot coöperatie Flex Connect Limburg.

Zzp’ers behouden

Door flexibel werken over de muren van organisaties heen voor alle zorgprofessionals mogelijk te maken, verwachten de initiatiefnemers de zzp’ers voor de zorg te kunnen behouden. De zorgprofessionals krijgen de zekerheid van een dienstverband in loondienst, in combinatie met de flexibiliteit en ruimte om te werken wanneer en waar zij willen.

Flex Connect Limburg

Volgens de vijf zorgorganisaties is het behoud van huidige medewerkers in vaste loondienst en zzp’ers cruciaal voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Door de handhaving van de wet DBA bestaat vanaf komend jaar voor zorgorganisaties echter het risico op naheffingen bij een controle door de Belastingdienst. Tijdens zo’n controle kan de fiscus vaststellen dat zzp’ers feitelijk in een verkapt dienstverband werken. In dat geval worden deze zzp’ers beschouwd als ‘schijnzelfstandigen’ voor de betreffende opdracht en bestaat het risico op naheffingen die aanzienlijke financiële gevolgen kunnen hebben.

Flexpool

In de praktijk leidt deze aankondiging tot onrust onder zowel zzp’ers als zorgorganisaties, die de zzp’ers niet kunnen missen. Ook de zorgorganisaties in Zuid-Limburg hebben daarmee te maken. Daarom proberen ze met de flexpool een volwaardig alternatief te bieden, waarin zorgprofessionals de mogelijkheid krijgen om in loondienst te werken. Tegelijkertijd kunnen ze toch zelf bepalen bij welke organisaties ze willen werken en wanneer en hoeveel ze willen werken. Dat wordt Flex Connect Limburg. In de loop van 2025 is Flex Connect Limburg volledig operationeel.

Digitaal platform

Om de regionale flexpool te realiseren werken de zorgorganisaties nauw samen softwarebedrijf Aethon. Dat levert de software Aelio waarmee zorgprofessionals van de flexpool straks via het digitaal platform toegang krijgen tot een breed aanbod van diensten bij alle aangesloten zorgorganisaties. Dankzij het gebruik van de Aelio app kunnen zij vervolgens zelf bepalen bij welke organisatie ze willen werken en welke diensten zij kiezen. Het aantal zorgorganisaties waaruit zij kunnen kiezen, zal bovendien verder toenemen, want het is de bedoeling dat andere zorgorganisaties zich kunnen aansluiten.

Geen winstoogmerk

De ambitie is om de regionale flexpool begin 2025 te starten. De zorgorganisaties laten de plannen toetsen bij medezeggenschapsorganen en toezichthouders. Ze benadrukken bovendien dat Flex Connect Limburg geen winstoogmerk heeft.