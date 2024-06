Zuyderland start flexpool gespecialiseerd verpleegkundigen voor acute zorg

Zuyderland Medisch Centrum start dit jaar met het Vital CURE Team; een soort flexpool met gespecialiseerd verpleegkundigen. Zij worden flexibel inzetbaar in de acute zorg. “Om kwalitatieve acute zorg te behouden is het van belang dat we professionals opleiden met meerdere specialismen”, vertelt Martine Jaspers, IC-verpleegkundige en opleidingsfunctionaris bij Zuyderland Academie.