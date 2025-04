Zorgaanbieders Midden-Holland werken in één digitale netwerkomgeving

Zorgverleners in Midden-Holland gaan gegevens uitwisselen in één digitale netwerkomgeving. Dit moet tijdwinst opleveren voor de zorg- en welzijnsprofessional en de zorg toegankelijk houden.

Zorgverleners van verschillende organisaties in Midden-Holland staan straks in de Gedeelde ZorgNetwerkOmgeving met elkaar in verbinding. Daarin hebben zij toegang tot relevante en actuele informatie over een patiënt of cliënt en kunnen ze snel zien welke zorg- en hulpverleners betrokken zijn.

Mitz

“Het samenwerken in deze digitale netwerkomgeving van Gedeelde Zorg voorkomt fouten en vermindert onnodige herhaalonderzoeken”, stellen de samenwerkende partijen. “Het geeft patiënten en cliënten de zekerheid dat hun zorgverleners altijd beschikken over een compleet beeld van hun gezondheid. Zowel zorg- en welzijnsprofessionals als mantelzorgers en vrijwilligers worden op de netwerkomgeving aangesloten. De inwoner houdt zelf de regie over het delen van gegevens, doordat gebruik wordt gemaakt van Mitz, waarmee patiënten zelf hun toestemmingskeuzes vastleggen en beheren.”

Midden-Holland stelt de eerste regio te zijn die op deze brede schaal samenwerking en gegevensbeschikbaarheid in één netwerkomgeving realiseert voor zorg en welzijn.