Zorgaanbieders Apeldoorn en Zutphen werken samen in oncologische begeleiding

Gelre ziekenhuizen, Vérian, Sensire, Huisartsen Organisatie Oost Gelderland (HOOG) en de oncologiezorgnetwerken in de regio Apeldoorn en Zutphen werken nauw samen om goede oncologische begeleiding te bieden aan patiënten met kanker.

Naast de medische zorg gaat het om begeleiding op het gebied van voeding, beweging, hulpmiddelen en lichamelijk en psychosociaal welbevinden, in het ziekenhuis of thuis. Dit moet bijdragen aan het het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met kanker tijdens en na de behandelperiode.

Ondersteuning

Oncologische begeleiding draait om bijvoorbeeld psychosociale ondersteuning, advies en begeleiding aan patiënten met kanker. Die wordt gegeven door een oncologieverpleegkundige in het ziekenhuis die ook voorlichting biedt en opvang na een slecht nieuws gesprek. Vanwege de intensieve behandeling is ook begeleiding thuis nodig.

Daarvoor werken de oncologieverpleegkundigen van Gelre ziekenhuizen nauw samen met de oncologieverpleegkundigen van Vérian (regio Apeldoorn) en Sensire (regio Zutphen). Zij komen bij de patiënten thuis en bieden begeleiding en advies op lichamelijk, psychosociaal en praktisch vlak.

Focus

Daarbij helpen zij patiënten ook bij het vinden van de juiste zorgverleners bij hun zorgbehoefte. Denk daarbij aan het inschakelen van een diëtist bij problemen met de voeding, een fysiotherapeut bij problemen met fitheid, bewegen of oedeem, een maatschappelijk werker bij psychosociale en werkgerelateerde vragen of een geestelijk verzorger bij zingevingsvragen

In de samenwerking wordt ook de focus verlegd van zorg in het ziekenhuis naar zorg thuis of dichtbij thuis.