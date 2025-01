Zorgbestuurder en politica Den Haan neemt voortijdig afscheid bij Zonnehuisgroep

Den Haan gaat niet heel uitgebreid in op de reden van haar vertrek. Ze wil eerst haar opleiding afronden en bedenken wat ze verder wil doen. Daarnaast is ze een opleidingsprogramma aan het schrijven voor het verder professionaliseren van raden van toezicht in de ouderenzorg. “In de ouderenzorg is er geen toezicht op het interne toezicht en de kwaliteit van de raden van toezicht in de zorg kan mijn inziens beter”, aldus Den Haan.

Politieke loopbaan

Den Haan was bij de verkiezingen van 2021 lijsttrekker van 50Plus. Bij die verkiezingen verloor de partij twee van de drie zetels. Den Haan was daardoor de enige vertegenwoordiger van 50Plus in de Tweede Kamer. Maar na ruzie met het partijbestuur besloot ze twee maanden later verder te gaan als zelfstandig Kamerlid. In 2022 richtte Den Haan een nieuwe politieke partij op: Goud Nederland. Maar in juli 2023 kondigde ze haar vertrek uit de politiek aan, omdat ze politiek “lelijk, opportunistisch en populistisch” vond.

Voor haar politieke loopbaan was Den Haan voorzitter van ouderenbond ANBO.