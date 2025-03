Zonnehuisgroep Vlaardingen benoemt nieuwe bestuurder

Ruud Jonkman was twaalf jaar werkzaam als directeur regio Zuid van Aafje. Daarvoor was hij werkzaam als directeur bij Thuiszorg Rotterdam, waar hij aan de introductie van kleinschalig werken in de buurt werkte.

Collegiaal bestuur

Als bestuurder bij Zonnehuisgroep Vlaardingen neemt Jonkman de portefeuille zorg onder zijn hoede. Hij volgt ad interim-bestuurder Steven Han op. Samen met Corina Bots, die de bedrijfsvoering voor haar rekening neemt, vormt Jonkman een collegiaal bestuur.

Bots is in februari gestart als bestuurder van de vvt-organisatie en werkte de afgelopen achttien jaar in de ggz, het ziekenhuis, in de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. Afgelopen januari kondigde oud-politica Liane den Haan haar vertrek aan bij Zonnehuisgroep Amstelland.