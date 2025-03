AxionContinu heeft weer een nieuwe bestuurder gevonden

Henriëtte Bertels is met ingang van 1 juni 2025 de nieuwe bestuurder van AxionContinu. Zij volgt Didier Dohmen op die een jaar interim bestuurder was.

Bertels vormt samen met Martin den Hartog de raad van bestuur van vvt-organisatie in Utrecht en omgeving.

Zorgbestuurder

De nieuwe bestuurder is ervaren in de zorg. Op dit moment is zij bestuurder van Cardia, een ouderenzorgorganisatie in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Bij AxionContinu gaat Henriëtte zich richten op de bedrijfsvoering. Martin is verantwoordelijk voor M&O en zorginhoudelijke portefeuilles.

Bertels ziet er naar uit om bij AxionContinu aan de slag te gaan: “De ouderenzorg staat voor vele uitdagingen en ik ga mijn best doen om, samen met de medewerkers, de organisatie toekomstbestendig te maken. Het motto van AxionContinu, bijdragen aan een mooie dag voor de cliënt, spreekt mij enorm aan. Daar gaan we samen voor zorgen.”

AxionContinu

AxionContinu biedt wonen, zorg en revalidatie, thuis of in één van de 15 locaties in Utrecht, IJsselstein en Lopik. Ruim 2000 medewerkers en 1000 vrijwilligers bieden zorg en ondersteuning aan ruim 2500 cliënten.