Zorgbestuurder Erik Booden overleden

Erik Booden, die tot voor kort de directie van het LangeLand Ziekenhuis voorzat, is overleden. Dat is in een kort bericht op LinkedIn bekendgemaakt.

Onder het bericht staan inmiddels tientallen geschokte reacties. Het overlijden van Booden lijkt vrij plotseling. Hij was tot ongeveer een jaar geleden voorzitter van de directie van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. In die hoedanigheid maakte hij ook deel uit van het bestuur van de Reinier Haga Groep.

Booden stond bekend als de man die het LangeLand van de financiële afgrond had gered, maar maakte in oktober 2020 bekend dat hij wegens persoonlijke omstandigheden een time out nam.

Over de omstandigheden van zijn overlijden is verder nog niets bekendgemaakt.