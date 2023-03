Zorgboerderij Wedde gestopt met zorg, aanwijzing deels beëindigd

Aurora Borealis bood in een voormalige boerderij zorg aan cliënten met een verstandelijke of meervoudige handicap. Op de zorgboerderij in Wedde waren ernstige misstanden. Zo werd een cliënt met zijn hoofd in een wc geduwd. Een ander werd door personeel in een sloot gezet en weer een ander werd buiten onder een druppelende tuinslang gelegd. Medio december grepen de politie en de IGJ in en vonden arrestaties plaats.

Eerder ingrijpen

Al medio oktober kwamen undercoverbeelden beschikbaar van misstanden. De beelden zijn toen aan de politie doorgespeeld, die eind november met een rapport kwam. Daarna werd pas de inspectie erbij betrokken. De IGJ had eigenlijk eerder moeten worden ingeschakeld toen bleek dat er grote misstanden waren bij een zorgboerderij, vindt minister Conny Helder voor Langdurige Zorg.

Aanwijzing

In december legde de inspectie eerst een bevel op om de zorg aan twee cliënten onmiddellijk en blijvend te stoppen. Hieraan voldeed Aurora Borealis. Daarna volgde een aanwijzing. De IGJ verplicht de zorgaanbieder daarmee om ook de zorg aan de andere cliënten te staken en mee te werken aan hun overdracht aan andere zorgaanbieders. Ook daar heeft Aurora Borealis – na enig protest – aan voldaan.

Het verbod om nieuwe cliënten aan te nemen totdat Aurora Borealis aan alle normen uit de aanwijzing voldoet, is nog van kracht. Pas als de inspectie oordeelt dat de zorgaanbieder aan de normen voor goede en veilige zorg uit de aanwijzing voldoet, mag Aurora Borealis weer zorg leveren.