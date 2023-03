Onderzoek onder jongvolwassenen laat veel stress, eenzaamheid en suïcidale gedachten zien bij deze groep, meldt omroep Gelderland.

Gezondheidsmonitor

De gezondheidsmonitor bestond uit een vragenlijst en interviews over de mentale gezondheid van jongvolwassenen. Daaruit blijkt dat 51 procent van de bijna drieduizend jongeren psychische klachten heeft. Een stuk meer dan bij een peiling in 2019, toen het om 29 procent ging. “We maken ons zorgen over de mentale gezondheid van jongvolwassenen”, zegt Jacqueline Baardman, directeur van de GGD tegen omroep Gelderland.

“Met de resultaten van het onderzoek hebben we meer inzicht gekregen in de achtergrond van deze cijfers. Als GGD kunnen we hiermee onze gemeenten, scholen en andere samenwerkingspartners adviseren en gericht actie ondernemen”, vertelt Baardman.

Corona

In welke mate de toename in klachten een direct gevolg is van de coronacrisis is volgens de GGD niet te zeggen. Dat het invloed had, is wel duidelijk. “Ruim vier op de tien van de jongvolwassenen geven aan enkel een negatieve invloed te hebben ervaren van de coronapandemie”, meldt de GGD. “Twee derde had tijdens de coronaperiode extra steun of hulp nodig, met name omdat ze niet lekker in hun vel zaten.”

Na het wegvallen van coronamaatregelen stortten de jongvolwassenen zich weer vol op hun maatschappelijke carrière. “Dit zorgt voor een volle planning, waarbij ze de lat hoog leggen en stress ervaren”, schrijft de GGD. In de monitor gaven vier op de tien jongvolwassenen aan zich vaak gestrest te voelen, waarbij school en studie als grootste bron wordt genoemd.