Zorghart Twente in Almelo onder verscherpt toezicht gesteld

Zorghart moet uiterlijk op 22 mei 2025 voldoen aan de normen voor goede zorg.

Risico’s

De conclusie van de inspectie naar aanleiding van een onderzoek in september 2024 is dat er tekortkomingen zijn bij Zorghart. De inspectie ziet ten opzichte van het eerdere inspectiebezoek op 12 december 2023 onvoldoende verbetering.

Zo zijn er niet voldoende deskundige zorgverleners passend bij de zorgvraag van de cliënten. Dit kan vooral bij ziekte of verlof van gediplomeerde zorgverleners een risico vormen. Ook ontbreekt er informatie over de actuele situatie van de cliënten in de zorgdossiers en zijn er tekortkomingen in het verstrekken van medicijnen. Er wordt niet altijd een dubbele controle gedaan bij risicovolle medicatie. Ook is er geen beleid over hoe Zorghart omgaat met de Wet zorg en dwang.

De inspectie ziet dat Zorghart enkele verbeteringen heeft doorgevoerd. Zo zijn digitale toedienlijsten van de apotheek in gebruik genomen. Ook volgen zorgverleners scholingen. Toch constateert de inspectie dat de verbeteringen nog tot onvoldoende resultaat hebben geleid. Dit brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Reactie Zorghart Twente

“Wij nemen de aangedragen punten serieus en zetten ons in om onze zorgverlening en interne processen continu te verbeteren. Sinds onze oprichting in 2022 hebben we al veel bereikt, waaronder succesvolle aanbestedingen voor de Wlz en Wmo. Deze mijlpalen bevestigen dat we op de juiste weg zijn en tonen vertrouwen in onze toewijding. We werken actief aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, administratieve processen en onze interne organisatie. Ons verbeterplan, opgesteld in samenwerking met medewerkers, cliënten en externe partners, wordt al uitgevoerd. We streven ernaar te voldoen aan de hoogste normen en verwachtingen. De feedback van medewerkers en partners is positief en geeft ons vertrouwen dat we goede stappen zetten. Tegelijkertijd blijven we ons bewust van verbeterpunten. Met de behoeften van onze cliënten centraal blijven we gericht op optimale zorg en processen. We zien uit naar een constructieve samenwerking met de inspectie en zullen u regelmatig informeren over onze voortgang. Samen streven we naar nog betere zorg”, schrijft Zorghart Twente in reactie op het verscherpte toezicht van de IGJ.