Aanwijzing voor With Your Soul in Nieuw-Dordrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft With Your Soul (WYS) in Nieuw-Dordrecht een aanwijzing gegeven. WYS moet binnen vier maanden voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg. Tot die tijd mag WYS geen nieuwe cliënten aannemen.

WYS biedt langdurige zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen in Nieuw-Dordrecht en Klazienaveen. Die zorg vertoont volgens de inspectie grote tekortkomingen op het gebied van persoonsgerichte zorg, eigen regie, sturen op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid.

Tekortkomingen in zorgverlening

Op 4 maart bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan WYS in Nieuw-Dordrecht. Dit was een vervolg op twee eerdere bezoeken in 2024 en 2022. De inspectie ziet ernstige tekortkomingen in de zorgverlening die WYS biedt.

Zo zet WYS onvoldoende deskundige zorgverleners in. Ook brengt WYS de risico’s die spelen bij cliënten niet in kaart waardoor de zorgverleners niet kunnen inspelen op het verkleinen van de risico’s. De inspectie maakt zich zorgen over de wijze waarop WYS cliënten in zorg neemt. Dit gebeurt namelijk zonder zorgvuldige intakeprocedure. Ook vindt er geen afweging plaats of de zorgvraag van cliënt aansluit bij de deskundigheid van de zorgverleners. Tot slot ziet de inspectie een risico in de wijze waarop WYS omgaat met de medicatieveiligheid.

Aanwijzing

De inspectie ziet onvoldoende kennis en heeft onvoldoende vertrouwen in de verbeterkracht van het bestuur om zonder ingrijpen van de inspectie de zorg te verbeteren. Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven.

Uiterlijk 21 september 2025 moet voldoen aan de normen uit de aanwijzing. Tot die tijd mag WYS geen nieuwe cliënten meer aannemen die zorg krijgen uit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Als WYS niet aan de aanwijzing voldoet kan de inspectie een vervolgmaatregel opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen.