Zorginspectie wil betere hygiëne in verpleeghuizen

Verpleeghuizen moeten de hygiëne verbeteren, vindt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Medewerkers moeten bijvoorbeeld beter controleren of desinfecterende middelen en mondkapjes nog wel binnen de houdbaarheidsdatum zijn. Ook moeten de schoonmaakregels duidelijker.

De inspectie heeft in tien verpleeghuizen controles uitgevoerd bij de afdelingen voor ouderen met geestelijke problemen, zoals dementie. De inspecteurs zagen dat flesjes met ontsmettende alcohol vaak over de datum zijn en dat medewerkers soms gebruikmaken van verkeerde beschermingsmiddelen als handschoenen en schorten. Steriele producten en spullen die niet steriel hoeven te zijn liggen door elkaar heen, en het schoonmaken van spullen gaat niet altijd goed.

Virusuitbraak

De afdelingen hadden tijdens de coronapandemie veel aandacht voor hygiëne, en dat moeten ze blijven doen, zegt de IGJ. “Dat er een nieuwe pandemische uitbraak komt is zeker. De vraag is alleen wanneer.” Ook uitbraken van bijvoorbeeld het norovirus of de griep kunnen heel gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. (ANP)