Zorginstellingen zoeken buiten EU naar personeel wegens tekorten

Ziekenhuizen en zorginstellingen maken zich zorgen over het personeelstekort in de zorg dat de komende jaren alleen maar groter dreigt te worden. Arbeidsbemiddelaars en wervingsbureaus denken een oplossing te hebben: personeel van buiten de Europese Unie naar Nederland halen via verschillende constructies, zo meldt Nieuwsuur . Bijvoorbeeld uit Aziatische landen, waar vaak juist een overcapaciteit aan zorgmedewerkers bestaat.

Het nieuwe kabinet kreeg twee weken geleden de prognoses van de personeelstekorten in de zorg onder ogen. Dit jaar is er al een tekort van 49.000 zorgmedewerkers en dat loopt op tot 135.000 in 2031. Vooral ziekenhuizen en verpleeghuizen komen steeds meer mensen tekort.

Zuyderland

Zo is het Zuyderland in gesprek met wervingbureau Otto Workforce. Directeur Frank van Gool vertelt een plan te hebben om 200 Filipijnse IC-verpleegkundigen aan het werkt te krijgen in drie Nederlandse ziekenhuizen. Deze maand starten zij met Nederlandse les in Manilla en ze moeten nog een BIG-toets halen. Eerder haalde Woonzorg Flevoland 22 Indonesische werkstudenten naar Nederland om hier een opleiding te doen en aan de slag te gaan in de ouderenzorg.

Veel gedoe

Ben Polak, manager personeelszaken bij Zuyderland geeft aan dat het veel gedoe is om deze medewerkers daadwerkelijk aan de slag te laten gaan in Nederland. “Dat moet ook maar eens bespreekbaar gemaakt worden in Nederland”, aldus Polak. “Ik hoop dat het nieuwe kabinet hieraan mee gaat werken, mogelijkerwijs biedt dat nieuwe wegen waarlangs ook andere ziekenhuizen personeel kunnen binnenhalen.”

Reactie Helder

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) zegt begrip te hebben voor zorginstellingen die personeel van buiten de EU haalt. Zij benadrukt wel dat het belangrijk is dat ze goed gekwalificeerd zijn en voldoende de taal spreken zodat ze om kunnen gaan met cliënten en met ander personeel. Zij zegt dat er verder gekeken kan worden naar het aanpassen van BIG-procedures als die te lang duren of te streng zijn. “Maar op het gebied van de veiligheid en de kwalificatie van mensen doen we geen concessies.”