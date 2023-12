Zorginstituut gebruikt doorzettingsmacht voor kwaliteitskompas ouderenzorg

Zorginstituut Nederland neemt het nieuwe kwaliteitskompas ‘Samenwerken aan kwaliteit van bestaan’ nog niet over vanwege een ‘ontbrekend implementatieplan’. Het Zorginstituut zet haar doorzettingsmacht in om het kompas toch in de praktijk te brengen.

Met de doorzettingsmacht neemt het Zorginstituut het kompas over van de veldpartijen die er tot nu toe aan gewerkt hebben. Patiëntenfederatie Nederland was daar een van, maar de partij heeft recent de steun aan het kompas ingetrokken.

Onder leiding van onafhankelijk voorzitter Lea Bouwmeester werkten negentien partijen aan het nieuwe kompas. Dit zijn: ActiZ, ANBO, BPSW, BVKZ, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, LOC Waardevolle zorg, Mantelzorg, NCZ, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Sociaal Werk Nederland, SOMNL, SPOT, V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.

Objectieve cijfers

In het kwaliteitskompas wordt een ommezwaai gemaakt van zorgverlening naar ‘aansluiting zoeken’ bij het bestaande leven van ouderen. Met het nieuwe kompas wordt ook afscheid genomen van de indicator medicatieveiligheid en de personele bezettingsnormen, waar in 2017 onder aanvoering van Hugo Borst en Carin Gaemers voor is gestreden.

Het gebrek aan objectieve cijfers over verschillende kwaliteitsindicatoren zorgde voor onvrede bij sommige partijen, zoals Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland, en ook bij beroepsorganisaties Verenso en V&VN. Zij vinden te weinig houvast in het nieuwe kompas. In het kwaliteitskader moet staan wat professionals mogen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. Er zijn volgens Verenso concrete afspraken nodig, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van professionals.

“In een sector met zoveel kwetsbare cliënten en waar ongeveer 20 miljard euro belastinggeld in omgaat, is het van belang dat de kwaliteit van die zorg objectief gemeten, gemonitord en waar nodig verbeterd wordt”, aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland. “Maar helaas neemt het aantal kwaliteitsindicatoren in dit voorgestelde kader juist af.”

Minder regels

Volgens Bouwmeester maakt het kompas juist minder administratieve lasten mogelijk. “De beweging die zorgaanbieders willen maken, is dat ze geen zorg willen verlenen omdat het kan, maar omdat ze het juiste willen doen. Ik hoorde een tekenend voorbeeld hierbij van een zorgmedewerker die iedere dag de temperatuur van de koelkast meet en opschrijft, maar nooit iets met die gegevens doet. De regel is gevolgd, maar dat is niet wat je wil bereiken. Het gaat om de kwaliteit van bestaan en om werkplezier. Het veld wil zichzelf minder regels opleggen.”

Volgens Bouwmeester was er vanuit de zorgpartijen zelf behoefte aan een nieuwe manier om kwaliteit van zorg te beschrijven. “Zorgaanbieders zeiden: het piept en het kraakt en we kunnen de kwaliteit verhogen als cliënten meer regie hebben, zowel thuis als in het verpleeghuis.”

Tijdpad

De raad van bestuur van het Zorginstituut heeft de Kwaliteitsraad, een onafhankelijke adviescommissie op het gebied van kwaliteit, nu gevraagd om het voortouw te nemen en het ontbrekende implementatieplan op te leveren in afstemming met betrokken partijen. Begin januari 2024 wordt duidelijk wat het tijdpad en de aanpak zijn voor het implementatieplan.

De planning was dat het kompas het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het addendum over de Wlz-zorg thuis vanaf de zomer 2023 zou vervangen. Vanaf januari 2024 zou het kwaliteitskader wijkverpleging hier dan ook in over gaan.