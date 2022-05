Zorginstituut nodigt uit om mee te denken

Met een video lanceert het Zorginstituut Nederland dinsdag de bewustwordingscampagne #dezorgvanmorgen. Iedereen met hart voor de zorg wordt via social media uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de zorg en noodzakelijke keuzes om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Met een overvolle wachtkamer en een wanhopige arts die geen idee heeft hoe hij het nog moet rooien, schetst het Zorginstituut een indringend en somber beeld hoe de zorg er over twintig jaar uitziet als er niets gebeurt.

Niet te laat

De voorbodes zijn er: zorgpersoneel is schaars en gezondheidsverschillen nemen toe. Corona heeft duidelijk gemaakt dat het systeem kraakt. De beschikbaarheid van goede zorg zoals we die kennen, staat onder druk. Maar, luidt de boodschap van de film van het Zorginstituut: het ís nog niet te laat.

“De uitweg uit de dreigende crisis heet passende zorg”, meent het Zorginstituut. “Dan gaat niet meer alle aandacht en geld uit naar ziekte en behandeling, maar wordt de organisatie, financiering en het aanbod van zorg meer gericht op preventie, gezondheid en kwaliteit van leven”, zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma: “Passende zorg betekent een ommezwaai in hoe we denken over zorg en dwingt tot duidelijke keuzes.”