Zorginstituut wil nieuwe obesitasmedicijnen alleen toelaten bij meest ernstige vormen van overgewicht

ieuwe obesitasmedicijnen als Wegovy en Mounjaro worden na toelating alleen vergoed vanuit het basispakket voor mensen voor mensen met zeer ernstig overgewicht, een bmi van 35 en hoger, of een bmi vanaf 30 met samenhangende ziektes.

Bij de beoordeling van deze medicijnen kijkt het Zorginstituut voorlopig alleen naar effectiviteit en gezondheidswinst voor deze twee verschillende patiëntengroepen. In beide gevallen gaat het om mensen met grote gezondheidsproblemen veroorzaakt door hun obesitas. De gekozen aanpak heeft de brede steun van zorgprofessionals, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Als deelnemers aan de Ronde Tafel Obesitas hebben zij het afgelopen jaar hierover actief meegedacht met het Zorginstituut.

Negatief advies Wegovy in 2024

Het negatieve advies van het Zorginstituut in 2024 over de vergoeding van Wegovy was het startpunt van de nieuwe, getrapte aanpak. Hoewel vaststaat dat dit middel gewicht vermindert, was veel onduidelijk. Onder meer over bijwerkingen en het effect op lange termijn. Hierdoor kon niet worden beoordeeld of de prijs in een redelijke verhouding stond tot de gezondheidswinst; de zogeheten kosteneffectiviteit. Verder was onvoldoende duidelijk welke patiënten het meeste baat bij het middel zouden hebben.

EMA

Volgens het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) mogen mensen het middel gebruiken vanaf een BMI van 27 en tenminste één gerelateerde aandoening. In Nederland gaat het dan om een groep van 4,1 miljoen mensen. De kosten kunnen daardoor in theorie oplopen tot 10 miljard euro per jaar. Omdat mensen eerst een gecombineerde leefstijlinterventie moeten volgen en ook niet iedereen de medicijnen zou willen gebruiken, schatte het Zorginstituut vorig jaar het aantal mensen in de praktijk lager in en de kosten daarmee op 1,3 miljard euro per jaar.

Gezondheidsverbetering

Met input vanuit de Ronde Tafel Obesitas kiest het Zorginstituut er nu voor eerst te kijken naar patiënten die al ernstige obesitas hebben of ook al andere ziektes hebben ontwikkeld als gevolg van hun overgewicht. Voor deze twee groepen is op dit moment het meeste bewijs beschikbaar dat de behandeling tot verbeteringen in de gezondheid kunnen leiden.

Grote groep patiënten

Nog steeds gaat het om een zeer grote groep patiënten, naar schatting ruim 1 miljoen. Bij de groep patiënten die ook met aandoeningen kampen als gevolg van hun gewicht, gaat het om ziektes zoals chronische nierschade, hartfalen en slaapapneu. Het Zorginstituut stelt dat als blijkt dat de geneesmiddelen hun geld waard zijn, de groep patiënten die voor vergoeding van obesitasmedicatie in aanmerking komt, in de toekomst mogelijk wordt uitgebreid. Eerst moet meer informatie uit onderzoeken beschikbaar komen. Dat mensen een gecombineerde leefstijlinterventie moeten volgen om in aanmerking te komen voor de obesitasmedicijnen, zal blijven gelden.

Veel nieuwe obesitasmedicijnen verwacht

Naar verwachting stromen nog veel meer nieuwe obesitasmiddelen de markt op. Met de gekozen stapsgewijze aanpak hoopt het Zorginstituut ook dat het publieke debat over toenemende obesitas en preventie, hoger op de publieke agenda komt. “Voorzitter Mark Janssen van het Zorginstituut: “We moeten het hebben over het reële scenario dat dreigt: het onnodig medicaliseren van een grote groep mensen. Wij zeggen: én én. Dus veel meer aandacht voor preventie en daarnaast een stapsgewijze invoering van obesitasmedicijnen als blijkt dat dit tot gezondheidswinst voor de maatschappij leidt. Medicaliseren zonder de echte oorzaak van obesitas aan te pakken is dweilen met de kraan wagenwijd open. Gezien de grote aantallen patiënten en de personeelsschaarste in de zorg, kan dit de toegankelijkheid en betaalbaarheid zwaar onder druk zetten.”