Zorgkantoren: Neem contact met ons op bij wachtlijstproblemen

Dit melden ze in reactie op een onderzoek van onderzoekscollectief Spit, Trouw en de Groene Amsterdammer. Hierin zegt een groep cliëntondersteuners dat de wachtlijsten voor de complexe gehandicaptenzorg veel groter is dan in officiële cijfers gemeld.

Grotere wachtlijsten

Volgens de cijfers die zorgkantoren verzamelen en Zorginstituut Nederland publiceert stonden er in oktober 43 mensen op de wachtlijst voor complexe gehandicaptenzorg, waarvan één urgent.

Maar alleen al de cliëntondersteuners die meededen aan het onderzoek meldden dat zij 149 cliënten onder hun hoede hadden die dringend op zoek waren naar een plek in de zorg. Aan het onderzoek deed een kwart van de cliëntondersteuners mee, dus in werkelijk zou de wachtlijst nog groter zijn.

Onwenselijk

Het verschil zou ontstaan doordat zorgaanbieders huiverig zijn om dossierhouder te worden van een cliënt. Daarmee zouden ze ook direct verantwoordelijk worden voor de cliënt, terwijl de zorg voor deze groep duur en verliesmakend is.

Via Zorgverzekeraars Nederland melden de zorgkantoren gezamenlijk dat ze het geschetste beelden in de media, dat cliënten niet op een wachtlijst komen en er wel op horen te staan, zorgelijk en onwenselijk is. “We willen zorgaanbieders en cliëntondersteuners oproepen om contact op te nemen met de betrokken zorgkantoren als problemen zich voordoen, zodat ze samen naar een oplossing kunnen zoeken.”