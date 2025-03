De Prinsenstichting verbetert palliatieve zorg dankzij proactieve zorgplanning

Voorheen was een ziekenhuisbezoek of medische ingreep de standaard bij ongeneeslijk zieke cliënten van de Prinsenstichting. “Maar als je weet dat een onderzoek geen invloed heeft op de behandeling, moet je je afvragen of het echt nodig is. Soms is ‘niet doen’ de betere keuze, omdat het de cliënt onnodige stress bespaart”, vertelt palliatief zorgconsulent Sanna Tijsen in Regio Purmerend.

Stappenplan

Daarom werkt de zorgorganisatie voortaan met een stappenplan. Medewerkers krijgen trainingen om te leren hoe ze proactieve zorgplanning kunnen toepassen. “We hebben een stroomschema gemaakt, zodat medewerkers precies weten wat ze moeten doen zodra een cliënt als palliatief wordt gemarkeerd,” aldus Tijsen. “Daarin besteden we ook aandacht aan het belang van een multidisciplinair overleg (MDO) en aan het wensenboek voor cliënten en families: het ‘Wat wil ik-werkboek’.”

Met de nieuwe werkwijze wil de Prinsenstichting bewuster kijken naar behandelingen. Tijdens het multidisciplinair overleg wordt de benodigde medische, emotionele of sociale zorg vastgesteld.

