Podcast Voorzorg | Hoe proactieve ouderenzorg frustratie voorkomt

Kwetsbare ouderen worden na een ziekenhuisopname veelal draaideurpatiënt. Proactieve zorgplanning kan veel leed en ongewenste zorg voorkomen. In Noord-Holland hebben de cure, care en eerste lijn daarom de handen ineengesloten. Daarover vertellen ziekenhuisbestuurder Jurgen Sernee, projectleider Noor Toet en onderzoeker Marjon van Rijn in de podcast Voorzorg.

Het aantal kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag groeit sterk. Een ziekenhuisopname leidt veelal tot een neerwaartse spiraal en een cascade aan zorgvraag. “Wij blijken niet in staat om kwetsbare ouderen passende ziekenhuiszorg te bieden. Aan de voordeur wordt veel acute zorg geboden. Maar via de achterdeur komen de patiënten weer terug”, vertelde Susanne Smorenburg, projectleider Leernetwerk Acute Ouderenzorg en proeftuinen WijkKliniek, eerder tegen Zorgvisie. Daarom formuleerde het Leernetwerk Acute Ouderenzorg vier bouwstenen voor kwetsbare ouderen.

Vier bouwstenen

De vier bouwstenen door het leernetwerk geformuleerd, zijn:

Preventieve en proactieve zorg thuis;

24/7 infrastructuur in de eerste lijn;

Passende ziekenhuiszorg;

Begeleid ontslag en herstelgerichte nazorg.

In de podcastserie acute ouderenzorg behandelt Zorgvisie per bouwsteen succesvolle praktijkvoorbeelden. In de eerste aflevering met Susanne Smorenburg en hoogleraar Bianca Buurman staan de kansen, knelpunten en randvoorwaarden van de vier bouwstenen centraal.

In deze aflevering is het tijd voor een praktijkvoorbeeld binnen de eerste bouwsteen: proactieve zorgplanning. Jurgen Sernee, bestuurder van Noordwest Ziekenhuisgroep, Noor Toet, accounthouder kwaliteit bij Dijklander Ziekenhuis en Marjon van Rijn, bijzonder lector bij het Universitair Netwerk Ouderenzorg vertellen over de samenwerking tussen het ziekenhuis, de ouderenzorg en de eerste lijn in Noord-Holland rond advanced care planning.