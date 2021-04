Zorgkwaliteit in Midden Nederland in gevaar, NZa raadt versoepelingen af

In Midden-Nederland is de zorgkwaliteit in gevaar. Daar is de druk op de IC het grootst, als het gevolg van het toegenomen aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. In het hele land schalen de ziekenhuizen zowel de planbare als de kritieke, planbare zorg af.

De Nederlandse ziekenhuizen melden deze week opnieuw dat er minder operatiekamers in gebruik zijn dan vorige week. Ook de kritieke planbare zorg is minder vaak volgens planning beschikbaar. De NZa raadt versoepelingen met klem af.

Dat blijkt uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit op basis van gegevens die ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeldportaal. De NZa heeft demissionair minister voor Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark, op basis van deze ontwikkelingen een dringend advies gestuurd om nog geen versoepelingen van de coronamaatregelen door te voeren. Van Ark is degene die uiteindelijk kan beslissen over code zwart.

Intensive care

De ervaren druk op de intensive care neemt toe. Landelijk was dat de afgelopen maanden stabiel rond de 3, wat staat voor ‘bijzondere maatregelen en accentverlegging om de kwaliteit te behouden’. De laatste weken is dat iets gestegen, vooral omdat druk in drie regio’s de afgelopen weken is toegenomen. In Midden-Nederland is de ervaren druk op de IC veruit het hoogst. Ziekenhuizen geven hier aan dat het aanpassingsvermogen volledig is opgebruikt en dat de zorgkwaliteit in gevaar komt.

Operaties

Gemiddeld hebben Nederlandse ziekenhuizen de operatiecapaciteit de afgelopen week opnieuw 5 procentpunten verder afgeschaald. Vorige week was 73 procent van de Nederlandse operatiekamers nog in gebruik in vergelijking met een normale situatie zonder coronavirus. Deze week is dat 68 procent. Dat betekent dat gemiddeld 32 procent van het aantal operatiekamers is afgeschaald. Enkele ziekenhuizen rapporteren een afschaling van het aantal operatiekamers tot boven de 60 procent.

Kritieke planbare zorg

De kritieke planbare zorg – die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen – kan in 69 procent van de ziekenhuizen volledig volgens planning worden geleverd. Dat is fors minder dan vorige week, toen deze zorg nog in 79 procent van de ziekenhuizen volledig volgens planning beschikbaar was. 30 procent van de ziekenhuizen geeft aan dat deze zorg deels volgens planning kan plaatsvinden.

Planbare zorg

Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft planbare zorg volledig te kunnen leveren is ook gedaald, van 8 naar 4 procent. Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft planbare zorg deels te kunnen leveren is 72 procent, een procentpunt minder dan vorige week. 25 procent geeft deze week aan geen planbare zorg te kunnen leveren, een toename van 6 procentpunt ten opzichte van vorige week.