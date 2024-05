Zorgmedewerker meest van iedereen ontevreden over loon

Van alle werknemers zijn zorgprofessionals het meest ontevreden over hun salaris. Slechts 73 procent van hen is (heel) tevreden over hun loon. Personeel in de financiële sector is het meest content over hun inkomen.

Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden die CBS en TNO vandaag hebben gepubliceerd. De onvrede bij werknemers over hun inkomen daalde vorig jaar wel ten opzichte van het jaar ervoor. Dat geldt ook voor zorgprofessionals: in 2022 was slechts 65 procent (heel) tevreden over hun loon. Ook in dat jaar was zorgpersoneel het minst positief in vergelijking met alle vijftien door CBS en TNO onderzochte sectoren.

Na de zorgsector waren werknemers in de handel en in de cultuursector het meest ontevreden over hun salaris. Werknemers in de financiële sector en ambtenaren klagen juist het minst over hun loon met respectievelijk 87 en 85 procent (heel) tevreden respondenten.

Redelijk positief over cao

CBS en TNO bekeken ook hoe werknemers vorig jaar oordeelden over hun cao. Daarin nemen zorgwerknemers een middenpositie in: 81 procent van het personeel in de gezondheids- en welzijnssector was positief over hun cao. Met 91 procent waardert onderwijzend personeel hun cao het meest. Minst tevreden waren werknemers in de communicatiesector (68 procent).

Zoals vrijwel altijd werd er vorig jaar weinig gestaakt in Nederland, ook in de zorgsector. Hierdoor zijn weinig werkuren verloren gegaan, constateren CBS en TNO. Wel valt hen op dat er relatief veel ludieke acties werden gehouden in de industrie en in de zorgsector, waarbij geen werkuren verloren gingen. De onderzoeksinstituten telden afgelopen jaar vijftien ludieke acties in de industrie en negen ludieke manifestaties in de zorgbranche.