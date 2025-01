Zorgmedewerkers bezorgd om collega’s met valse papieren

Ze maken zich ernstige zorgen om verwaarlozing van patiënten en crimineel gedrag. Tot hun grote schrik zien ze bijvoorbeeld hoe ingehuurde collega’s snel YouTube-filmpjes opzoeken om te zien hoe ze een sonde moeten inbrengen.

RTL Nieuws deed onderzoek onder bijna 3000 zorgmedewerkers. Vakbonden FNV Zorg & Welzijn en NU’91 hielpen bij de verspreiding van de vragenlijsten onder hun achterban. In totaal geven daarvan 643 medewerkers aan zeker te weten dat collega’s met valse papieren aan het werk zijn. Nog eens 607 anderen vermoeden dat collega’s actief zijn terwijl hun papieren niet kloppen.

Het gaat hierbij om valse diploma’s, maar ook om andere papieren die de veiligheid en kwaliteit in de zorg waarborgen. Zoals de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), Erkenning Verworven Competenties (EVC) en de BIG-registratie, die bijvoorbeeld verpleegkundigen nodig hebben. Doel van de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is om patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen te beschermen. (ANP)