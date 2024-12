Zorgmedewerkers herdenken collega’s in Gaza en Libanon

Zorgmedewerkers van het Erasmus MC in Rotterdam, het Amsterdam UMC en het Maastricht UMC herdenken morgen collega’s in Libanon en de Palestijnse gebieden die bij hun werk om het leven zijn gekomen.

Ook eren zij tijdens de bijeenkomst de zorgmedewerkers daar die “onder onmogelijke omstandigheden voor hun patiënten blijven zorgen”. Het is de bedoeling dat vanaf nu iedere eerste dinsdag van de maand een dergelijke herdenkingsbijeenkomst plaatsvindt bij de ziekenhuizen.

“Het afgelopen jaar zijn honderden zorgmedewerkers omgekomen en tientallen ziekenhuizen aangevallen bij Israëlische aanvallen in Palestina en Libanon”, stellen de initiatiefnemers. “Ook blijkt uit rapporten van mensenrechtenorganisaties dat Palestijnse zorgmedewerkers worden opgepakt en gemarteld door het Israëlische leger.”

Lotta Plomp, een van de initiatiefnemers in Rotterdam, vindt het “kwalijk” dat Nederlandse ziekenhuizen “maar langzaam” in actie komen. “Je kunt als zorginstelling toch niet neutraal zijn over aanvallen op ziekenhuizen en collega’s?”

De organisatoren willen met de actie “ruimte creëren om als medische professionals met elkaar over het onderwerp in gesprek te gaan, en erover te leren”. Ook pleiten ze voor de handhaving van het internationaal recht, met name de bescherming van zorgverleners en de gezondheidszorg.

Tijdens de herdenking worden de namen van onder anderen verpleegkundigen, artsen en verloskundigen opgelezen. Ook worden er bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. In Rotterdam vond in oktober al eens een vergelijkbare herdenking plaats, waar ongeveer honderd medewerkers en studenten van het Erasmus MC en andere belangstellenden bij aanwezig waren. (ANP)