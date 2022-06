Zorgmedewerkers met long covid krijgen subsidie

Werkgevers in de zorg kunnen vanaf woensdag subsidie krijgen om medewerkers met langdurige covid in dienst te houden, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Voor ongeveer duizend van hen dreigt ontslag, omdat zij langer dan twee jaar thuiszitten. In het voorjaar kondigde het kabinet al aan met een dergelijke subsidie te komen.

Door de subsidie kunnen mensen met langdurige covid nog een half jaar tot een jaar aan het werk blijven. Tijdens die periode “blijven werkgever en werknemer werken aan herstel en re-integratie”, aldus het ministerie.

Subsidieloket

Voor een werknemer is per maand ongeveer 1100 euro beschikbaar. Dat is de helft van het gemiddelde salaris voor een verpleegkundige of verzorgende, meldt het ministerie. Het is de vraag of het bedrag voldoende zal zijn voor alle medewerkers. “Niet alle werkgevers en werknemers zullen samen beslissen dat verlenging wenselijk en nuttig is, maar er zullen zeker mensen mee geholpen zijn”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

De subsidie is ook met terugwerkende kracht beschikbaar voor medewerkers die bijvoorbeeld in maart dit jaar al twee jaar thuis zaten. Het subsidieloket blijft open tot en met december dit jaar.

Een stap richting erkenning

FNV Zorg & Welzijn noemt de subsidieregeling “een stap richting erkenning van langdurige covid”. Wel heeft het openen van het loket te lang geduurd. “Iedereen die tussen maart en juni 2020 besmet is geraakt, valt buiten de boot”, legt een woordvoerster uit. De subsidie kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd, maar veel zorgverleners die langer dan twee jaar thuis zitten zijn tussen de aankondiging van de subsidieregeling en de opening van het loket al ontslagen.

FNV baseert zich op een poll onder zorgverleners die eind april werd afgenomen. Slechts 10 van de ruim 500 werknemers die reageerden gaf aan dat de werkgever van plan was de subsidie aan te vragen. De vakbond meldde maandag al dat tot nu toe 1000 zorgverleners met langdurige Covid zijn ontslagen of dreigen hun baan te verliezen omdat ze langer dan twee jaar ziek zijn. FNV wil een fonds van 150 miljoen euro om de mensen die langdurige covid hebben te compenseren voor inkomensverlies en extra zorgkosten.

ActiZ, de branchevereniging van zorginstellingen, kan nog niet reageren op de subsidieregeling. (ANP)